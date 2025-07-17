Eskişehir'de kayıp olarak aranan kadın sağ bulundu

İlçeye bağlı kırsal Alpagut Mahallesi'nde yaşayan ve dün geceden beri kendisine ulaşılamayan Şerife A. (45), arama kurtarma ekipleri ve jandarma tarafından bölgede arandı.

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