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        Eskişehir'de kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:53
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        Eskişehir'de kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Alpagut Mahallesi'nde yaşayan, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Şerife A. (45), dün gece saat 02.00 sıralarında evinden çıkıp kayboldu.

        Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayıp kadının bulunması için bölgede çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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