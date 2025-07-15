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        Apartman merdivenlerinde ölü bulundu

        ESKİŞEHİR'de, Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam (41), oturduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:37
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        Apartman merdivenlerinde ölü bulundu
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        ESKİŞEHİR’de, Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam (41), oturduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

        Olay, Güllük Mahallesi Kırımlılar Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam, komşuları tarafından apartman merdivenlerde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bassam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekipleri tarafından ölümü şüpheli görülen Bassam’ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bassam’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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