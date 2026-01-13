Eskişehir'de marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak'taki bir marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı çevredeki bazı evler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
