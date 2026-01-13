Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:13
        Eskişehir'de marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak'taki bir marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tedbir amaçlı çevredeki bazı evler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

