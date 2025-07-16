Eskişehir'de tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Uludere Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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