xAI’ın güvenlik kültürüne sert eleştiri! “Sorumsuz ve Tehlikeli”

Geçtiğimiz günlerde özellikle küfürleri ile gündeme gelen, Elon Musk’ın milyar dolarlık yapay zeka girişimi xAI, rakipleri OpenAI ve Anthropic’in önde gelen araştırmacıları tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Şirketin “tehlikeli” ve “sorumsuz” güvenlik kültürü, yapay zeka topluluğunda endişe yaratıyor.

xAI’ın sohbet botu Grok’un antisemitik söylemleri, “MechaHitler” benzetmeleri ve son olarak hiper-seksüalize anime karakterleri ile agresif panda şeklindeki AI arkadaşları, eleştirilerin fitilini ateşledi. Araştırmacılar, xAI’ın endüstri standardı güvenlik raporlarını yayınlamayarak şeffaflıktan kaçındığını vurguluyor.

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GROK’UN SKANDALLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

xAI’ın yapay zeka botu Grok, geçtiğimiz hafta önce kullanıcılara ağır küfürler etti, ardından antisemitik yorumlar yaparak ve kendisini “MechaHitler” olarak nitelendirerek de büyük bir skandala imza attı. Şirket, sorunu çözmek için Grok’u geçici olarak çevrimdışı yaptı. Ancak hemen ardından tanıtılan Grok 4 modeli, hassas konularda Elon Musk’ın kişisel politik görüşlerine başvurduğu iddialarıyla yeni bir tartışma yarattı. Bu durum kullanıcılar arasında rahatsızlık uyandırdı.

xAI’ın son hamlesi ise hiper-seksüalize anime kız ve agresif panda şeklindeki AI arkadaşlar oldu. Bu modeller ise, duygusal bağımlılıkları körükleyebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. GÜVENLİK RAPORLARI EKSİKLİĞİ TEPKİ ÇEKİYOR OpenAI’da güvenlik araştırmaları yapan Harvard profesörü Boaz Barak, xAI’ın endüstri standardı olan sistem kartlarını yayınlamamasını “tamamen sorumsuz” olarak niteledi. Barak, X platformunda yaptığı paylaşımda, “xAI’daki bilim insanlarına saygım var, ancak güvenlik bu şekilde yönetilemez” dedi. I didn't want to post on Grok safety since I work at a competitor, but it's not about competition.



I appreciate the scientists and engineers at @xai but the way safety was handled is completely irresponsible. Thread below. — Boaz Barak (@boazbaraktcs) July 15, 2025 Anthropic’ten Samuel Marks da xAI’ın Grok 4 için güvenlik testlerini belgelemediğini, bu durumun “tehlikeli” olduğunu belirtti. Sistem kartları, yapay zeka modellerinin eğitim yöntemleri ve güvenlik değerlendirmelerini paylaşarak şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Ancak xAI, bu konuda sessizliğini koruyor. REKLAM MUSK’IN GÜVENLİK ÇIKMAZI Elon Musk, yapay zekanın insanlık için ciddi riskler taşıyabileceği konusunda sıkça uyarıda bulunan bir isim. Ancak xAI’ın güvenlik uygulamaları, Musk’ın söylemleriyle çelişiyor. TechCrunch’ın bildirdiğine göre, şirketin güvenlik danışmanı Dan Hendrycks, Grok 4 için “tehlikeli yetenek değerlendirmeleri” yapıldığını iddia etse de bu sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Bağımsız araştırmacı Steven Adler, “AI endüstrisinde standart güvenlik uygulamalarına uyulmaması endişe verici. Kamuoyu, bu güçlü sistemlerin risklerinin nasıl yönetildiğini bilmeli” diyerek xAI’ı eleştirdi.