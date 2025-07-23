Eskişehir'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Eskişehir'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Eskişehir'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, Odunpazarı ilçesinde hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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