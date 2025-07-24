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        Orman yangını şehitlerinden dozer operatörü Dereli'nin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:20
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        Orman yangını şehitlerinden dozer operatörü Dereli'nin cenazesi Eskişehir'de defnedildi
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

        Yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehidin eşi Eda, babası Salih, annesi Habibe, ikiz kardeşi Faik ve çocukları ile yakınlarına başsağlığı diledi.

        Yakınları, musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

        Babasının fotoğrafını taşıyan şehidin oğlu Batuhan Dereli, "Baba beni bırakma." diye ağladı.

        Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dereli'nin cenazesi, Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

        Törene, Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çok sayıda kişi katıldı.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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