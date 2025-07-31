AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Eskişehir'de konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadınların siyasette, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer edinmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti olarak kuruluşlarından bu yana, Anadolu kadınının gücüne ve ferasetine inanarak siyaset yaptıklarını söyledi.

Kadınların bu topraklarda hem üretimin hem de değişimin temeli olduğunu ifade eden Ercan, "Kadın Kolları olarak da bu anlayışın sahadaki taşıyıcısıyız. 81 ilde, 922 ilçede, mahalle ve köy teşkilatlarımızla kadınların hayatına dokunan, çözüm üreten, destek veren bir yapıyı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

- "Kalkınmanın gerçek anlamda kadın emeğiyle hayat bulacağına inanıyoruz"

Kadınları hiçbir ayrım yapmadan destekleyen, onların potansiyeline inanan ve önlerini açan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ercan, "Kadınların siyasette, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer edinmesi için çalışıyoruz. Kalkınmanın gerçek anlamda kadın emeğiyle hayat bulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatifleri aracılığıyla kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, ekonomik kalkınmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal dayanışmaya da güç kattığını söyleyen Ercan, "Kadın emeği bir tercih meselesi değildir, bu toplumsal adaletin, fırsat eşitliğinin ve demokratik kalkınmanın en temel gereğidir. Kadınların emeğini görmezden gelen, onları toplumsal hayattan dışlayan hiçbir anlayış ne adalet tesis edebilir ne de kalkınmayı sürdürebilir. Bizler, kadını hayatın her alanında aktif kılan, üretimde, istihdamda, yönetimde söz sahibi yapan bir yaklaşımı benimsiyoruz." diye konuştu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, güçlü bir ülkenin güçlü kadın, aile ve toplum olarak üç bileşeninin olduğunu söyledi.

Bu üç sac ayağından biri zayıf olduğunda, kalkınmanın sürdürülebilir olamayacağını, toplumsal barışın sağlanamayacağını ve gelecek kuşaklara umut vadeden bir ülke inşa edilemeyeceğini vurgulayan Gürcan, "Bu nedenle, kadınların güçlendirilmesi yalnızca bir eşitlik meselesi değil aynı zamanda bir kalkınma vizyonudur." dedi.