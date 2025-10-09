Eskişehir'de bir kişinin telefonla dolandırılmasını polis önledi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, durumdan şüphelendiği bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan özel bir banka önünde denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında elinde siyah poşet bulunan T.K'nin hareketleri şüpheli olarak değerlendirildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, T.K'nin dolandırıcılık girişiminin mağduru olabileceği tespit edildi.

İncelemede, T.K'nin bankadan çektiği 180 bin lirayı kendisini telefonla arayıp "icra dosyası bulunduğu ve bu nedenle para yatırması gerektiğini" söyleyen dolandırıcılara göndermek üzere olduğu anlaşıldı.

Polis olayla ilgili gerekli bilgilendirme yaptığı T.K'nin parayı göndermesini engelledi.