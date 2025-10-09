Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:16
        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle il genelindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüpheli 11 kişinin yakalandığı operasyonda, 344,12 gram sentetik uyuşturucu, 309 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan⁠ 0,65 gram ham madde, 2 hassas terazi, kalem tipi silah ve 8 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

