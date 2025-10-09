Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polis ekipleri özel gereksinimli çocuklara oyuncak hediye etti

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli çocuklara oyuncak hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:23
        Eskişehir'de polis ekipleri özel gereksinimli çocuklara oyuncak hediye etti
        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin halkla ilişkilerini geliştirmek, toplumda güven duygusunu pekiştirmek ve çocuklara polis sevgisi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu idaresince yürütülen "Oyuncaklar Paylaştıkça Çoğalır" kampanyasına destek verdi.

        Anaokuluna ziyarette bulunan ekipler, özel gereksinimli çocuklar için temin ettikleri çeşitli oyuncakları hediye etti.

