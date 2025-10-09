Eskişehir'de polis ekipleri özel gereksinimli çocuklara oyuncak hediye etti
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli çocuklara oyuncak hediye etti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin halkla ilişkilerini geliştirmek, toplumda güven duygusunu pekiştirmek ve çocuklara polis sevgisi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu idaresince yürütülen "Oyuncaklar Paylaştıkça Çoğalır" kampanyasına destek verdi.
Anaokuluna ziyarette bulunan ekipler, özel gereksinimli çocuklar için temin ettikleri çeşitli oyuncakları hediye etti.
