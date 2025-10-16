Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan kişiyi kardeşinin öldürdüğü belirlendi

Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Muharrem K'den (64) 2011 yılından beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişinin kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.