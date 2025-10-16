Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan kişiyi kardeşinin öldürdüğü belirlendi

        Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişinin kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan kişiyi kardeşinin öldürdüğü belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişinin kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

        Muharrem K'den (64) 2011 yılından beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 1 yıldır yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. (61) tarafından öldürüldüğü saptandı.

        Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

        Arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli Ali K, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Alanönü Aile Sağlığı Merkezi 20 Ekim'de hizmete açılacak
        Alanönü Aile Sağlığı Merkezi 20 Ekim'de hizmete açılacak
        Eskişehir'de park halindeki tanker yandı
        Eskişehir'de park halindeki tanker yandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı
        Markette çocuğunu tekmeleyen babaya gözaltı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı