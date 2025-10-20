AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Nadir Toprak Elementleri sahasına ilişkin konuştu:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki vitrin ekibi geçtiğimiz günlerde buraya gelip görüntü verme çabasında oldular. Bu tam anlamıyla riyakarlık, samimiyetsizlik ve iki yüzlülüğün kendisidir. Biz 'yerli ve milli üretim' dedik, onlar 'durdurun' dediler. Biz 'yatırım' dedik, onlar dava açtılar. Biz 'gelecek' dedik, onlar sabote ettiler ama biz durmadık, durmayacağız." dedi.

Albayrak, Beylikova ilçesindeki Eti Maden Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, bu tesise set çekmeye çalıştığını üzülerek ifade ettiğini belirten Albayrak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm bilimsel süreçleri tamamlayarak verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuna rağmen CHP'li belediye ve partinin içerisindeki bazı çevreler, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan iddialarla yürütmeyi durdurma davası açmıştır." diye konuştu.

Gürhan Albayrak, "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soranların, dün ülkenin yerli ve milli atılımlarına engel olmaya çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yaptıkları bu aymazlıklara rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki vitrin ekibi geçtiğimiz günlerde buraya gelip görüntü verme çabasında oldular. Bu tam anlamıyla riyakarlık, samimiyetsizlik ve iki yüzlülüğün kendisidir. Biz 'yerli ve milli üretim' dedik, onlar 'durdurun' dediler. Biz 'yatırım' dedik, onlar dava açtılar. Biz 'gelecek' dedik, onlar sabote ettiler ama biz durmadık, durmayacağız." - "Onların zihniyeti yerli ve milli anlayıştan uzaktır" CHP'nin, bu ülkenin kalkınma hamlelerine karşı tutumunun yeni olmadığını dile getiren Albayrak, "Onların zihniyeti yerli ve milli anlayıştan uzaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yerli üretimde, enerji ve madende kendi kendine yeten güçlü bir ülke haline getirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.