        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:12
        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu, Vilayet Meydanı'ndan başladı.

        Dede Korkut Parkı'nda sona eren bisiklet turuna İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Ramazan Şenol Cirit ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

