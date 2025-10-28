Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 1 kişiyi kafede bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 1 kişiyi kafede bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 28.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:30
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 1 kişiyi kafede bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki kafede 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, kimlikleri tespit edilen 2 zanlıyı saklandıkları evde yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.H.B. ve C.İ, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

