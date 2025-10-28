AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin, eşitliğin ve hürriyetin teminatı olarak Türk milletinin vicdanında kök saldığını belirtti.

Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 102'nci yılında bizler AK Parti olarak, taşıdığımız büyük sorumluluğun bilinciyle ve güçlü bir inançla yolumuza devam ediyoruz. Eskişehir'imizin yarınlarını daha parlak kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyor, tüm enerjimizi bu şehrin geleceğine harcıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin 102'nci yıl dönümünü en samimi içtenlikle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."