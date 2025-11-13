Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de drift atan sürücüye 74 bin 336 lira ceza kesildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 74 bin 336 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de drift atan sürücüye 74 bin 336 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 74 bin 336 lira ceza uygulandı.

        Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde bir otomobilin drift yaparak trafiği kapattığı anların görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu otomobil, Ertaş Caddesi'nde hareket halinde görüldü.

        Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan incelemede, aracın üzerinde kumanda ile çalışan abart egzoz olduğu, drift atan sürücünün de aynı kişi olduğu tespit edildi.

        Otomobili kullanan kişinin, sürücü belgesinin daha önceden emniyet birimlerince alındığı belirlendi.

        Sürücüye, "abart egzoz kullanma", "sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma" ve "drift yapma" maddeleri uyarınca toplam 74 bin 336 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca işlem yapılan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücünün de sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Kazaya karıştı, 214 promil alkollü çıktı İki aracın çarpıştığı kazada 1 kiş...
        Kazaya karıştı, 214 promil alkollü çıktı İki aracın çarpıştığı kazada 1 kiş...
        Abartı egzozlu otomobille drift atan sürücüye 74 bin TL ceza Önceden ehliye...
        Abartı egzozlu otomobille drift atan sürücüye 74 bin TL ceza Önceden ehliye...
        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden TOKİ dolandırıcılarıyla ilgili uyarı
        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden TOKİ dolandırıcılarıyla ilgili uyarı
        Anadolu Üniversitesi'nde Seramik Çalıştayı
        Anadolu Üniversitesi'nde Seramik Çalıştayı
        Tiyatro Anadolu yeni sezonda üç oyunla seyirci karşısına çıkıyor
        Tiyatro Anadolu yeni sezonda üç oyunla seyirci karşısına çıkıyor
        Eskişehir'de konut artış oranı arttı
        Eskişehir'de konut artış oranı arttı