Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı

Eskişehir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir'in yanı sıra Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyaller ile Türk lirası ve dövize el konuldu.

Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i yurt dışı çıkış yasağı, 3'ü de ev hapsi olmak üzere 11 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.