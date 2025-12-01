Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi"nin kapanış programı yapıldı

        Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:51
        Eskişehir'de "Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi"nin kapanış programı yapıldı
        Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki program, fuaye alanında açılan "Çocuk Gözüyle Polis" adlı resim ve ebru sergisinin gezilmesiyle başladı.

        Vali Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

        Programda konuşan Vali Aksoy, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Teknoloji bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğini vurgulayan Aksoy, projenin farklı kurumların iş birliğiyle gençleri bilinçlendirme ve onları bağımlılıklardan uzaklaştırma açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

