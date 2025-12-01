Eskişehir'de "Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi"nin kapanış programı yapıldı

Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki program, fuaye alanında açılan "Çocuk Gözüyle Polis" adlı resim ve ebru sergisinin gezilmesiyle başladı.

Vali Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

Programda konuşan Vali Aksoy, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Teknoloji bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğini vurgulayan Aksoy, projenin farklı kurumların iş birliğiyle gençleri bilinçlendirme ve onları bağımlılıklardan uzaklaştırma açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.