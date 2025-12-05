Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki boş bir arazide şiddete uğradıkları üzerinde durulan 8 kedi ölüsü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki boş bir arazide şiddete uğradıkları üzerinde durulan 8 kedi ölüsü bulundu.

        Çamlıca Mahallesi Pazar Sokak'taki boş arazide vatandaşlar tarafından ölü kedilerin olduğu fark edildi. Vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şiddete uğradıkları değerlendirilen kediler üzerinde inceleme yaptı.

        Arazideki kedileri fark edip ihbarda bulunan mahalle sakini Mustafa Efe, gazetecilere, sokaktan geçtiği sırada arazide 8 ölü kediyi fark ettiğini söyledi.

        Kedilerin vücudunda çeşitli yaraların olduğunu belirten Efe, "Kedilerin hepsi tek bir yere atılmış. Zehirleme olması imkansız. Buradaki mahalle sakinleri kedileri besliyor. Buradaki halkın yapacağını düşünmüyorum. Polise bilgi verdik. Onlarla da konuştum. Çok kötü hissettim. Kedilerin insan tarafından öldürüldüğünü fark ettim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?

        Benzer Haberler

        TEI'den Kan Bağışı
        TEI'den Kan Bağışı
        Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 145 bin TL ceza kesildi
        Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 145 bin TL ceza kesildi
        Eskişehirspor, Karşıyaka maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
        Eskişehirspor, Karşıyaka maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
        Damperi açık tır PTS direğini devirdi, facia kıl payı atlatıldı
        Damperi açık tır PTS direğini devirdi, facia kıl payı atlatıldı
        Çalınan bisikletler polis tarafından bulundu
        Çalınan bisikletler polis tarafından bulundu
        Eskişehir'de boş arsada 8 ölü kedi bulundu Ölü kedileri bulan genç: "7 tane...
        Eskişehir'de boş arsada 8 ölü kedi bulundu Ölü kedileri bulan genç: "7 tane...