        Eskişehir'de sis etkili oldu

        Eskişehir'de sis etkili oldu

        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

        14.12.2025 - 09:35
        Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

