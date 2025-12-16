Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" programı düzenlendi

        –Türk dünyasının tanınmış sanatçılarından Arslanbek Sultanbekov, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen programda sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Türk dünyasının tanınmış sanatçılarından Arslanbek Sultanbekov, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Eskişehir’de düzenlenen programda sahne aldı.

        Eskişehir’deki üniversitelerin Türk Dünyası Kulüpleri tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde organize edilen etkinlikte, Türk dilinin ve kültürünün ortak değerlerini yansıtan eserler seslendirildi, Türk dünyasına ait halk dansları sahnelendi.

        Programda, UNESCO’nun geçtiğimiz ay Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlediği toplantıda, Türk devletlerinin ortak kararı ve başvurusu doğrultusunda 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildiği hatırlatıldı. Tarihin, Danimarkalı dil bilimci Vilhelm Thomsen’in 1893’te Orhun Yazıtları’nı çözerek Türk dilini dünyaya tanıttığı gün olması nedeniyle sembolik önem taşıdığı belirtildi.

        Açılışta konuşan Eskişehir Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, UNESCO kararıyla 15 Aralık’ın bundan sonra her yıl dünya genelinde Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kutlanacağını ifade etti.

        Programa, Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı ile çok sayıda davetli katıldı.

        Etkinliğin, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına dikkat çekmeyi amaçladığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!

        Benzer Haberler

        Aranması bulunan 189 şahıs yakalandı
        Aranması bulunan 189 şahıs yakalandı
        TEKNOFEST'te derece elde eden öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti
        TEKNOFEST'te derece elde eden öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti
        Denetlenen 172 servis aracından 11'inin kusurlu olduğu belirlendi Okul çevr...
        Denetlenen 172 servis aracından 11'inin kusurlu olduğu belirlendi Okul çevr...
        Yükümlülerin ve eski hükümlülein talepleri değerlendirildi
        Yükümlülerin ve eski hükümlülein talepleri değerlendirildi
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de havanın parçalı az bulutlu bekleniyor
        Eskişehir'de havanın parçalı az bulutlu bekleniyor