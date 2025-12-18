Habertürk
        "Dijital Gelecek" projesi yükümlülere yeni kapılar açacak

        "Dijital Gelecek" projesi yükümlülere yeni kapılar açacak

        Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Dijital Gelecek: Genç Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdama Entegrasyonu" projesinin kapanış toplantısı Eskişehir'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:04
        "Dijital Gelecek" projesi yükümlülere yeni kapılar açacak
        Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “Dijital Gelecek: Genç Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdama Entegrasyonu” projesinin kapanış toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yürütülen projede, 18-30 yaş arası denetimli serbestlik kapsamındaki gençlerin dijital ve mesleki becerilerinin geliştirilerek istihdama kazandırılması hedeflendi. Proje kapsamında düzenlenen çalıştaylarda gençler ve işverenler bir araya getirilerek eylem planları hazırlandı.

        Kapanış toplantısında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, projenin gençlerin topluma yeniden kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Proje ortakları da çalışmanın, kamu, sivil toplum ve iş dünyası iş birliğiyle sürdürülebilir bir istihdam modeli sunduğunu ifade etti.

        Katılımın yoğun olduğu proje kapanış programına Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen, ESİAD Başkanı M.Kenan Işık, Sakin Okul Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen ile çok sayıda sanayici ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

        Projeye Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülük ederken, uygulayıcı ortaklar olarak Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

