Eskişehir'de Kaymakamlık personeli, denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

Programa, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ozan Deveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ve diğer ilgililer katıldı.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, denetimli serbestlik uygulamalarının kapsamı, yürütülen çalışmalar ve sistemin ceza adaletindeki rolüne ilişkin bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.