Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Kaymakamlık personeli, denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Tepebaşı Kaymakamlığında görev yapan personele yönelik denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Kaymakamlık personeli, denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Tepebaşı Kaymakamlığında görev yapan personele yönelik denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, denetimli serbestlik uygulamalarının kapsamı, yürütülen çalışmalar ve sistemin ceza adaletindeki rolüne ilişkin bilgiler verildi.

        Etkinliğin, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

        Programa, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ozan Deveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları

        Benzer Haberler

        Ankara'dan gelen "Kurbağa Adamlar" da kayıp öğretmenin arama çalışmasına ka...
        Ankara'dan gelen "Kurbağa Adamlar" da kayıp öğretmenin arama çalışmasına ka...
        Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmalarına kurbağa adamlar da katıldı
        Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmalarına kurbağa adamlar da katıldı
        Yurt dışından telefon alışverişi devri kapanıyor Yeni yılda yurt dışı kayıt...
        Yurt dışından telefon alışverişi devri kapanıyor Yeni yılda yurt dışı kayıt...
        Yurttaki kız öğrenciler bağlama çalmayı öğreniyor
        Yurttaki kız öğrenciler bağlama çalmayı öğreniyor
        Vatandaşlar yağmur hazırlıklarına başladı
        Vatandaşlar yağmur hazırlıklarına başladı
        Aranması bulunan 180 şahıs yakalandı
        Aranması bulunan 180 şahıs yakalandı