Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Karayolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

