Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede "Tavuk Doktoru" markasıyla kanatlı sağlığına odaklandı

        ZEHRA ONGAN - "Tavuk Doktoru" markasını tescilleten 58 yaşındaki veteriner Ayşegül Genç Özdemir, kanatlı sağlığı alanındaki yaklaşık 30 yıllık mesleki birikimini akademi ve girişimcilikle bir araya getirip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu işletmesinde danışmanlık ve klinik hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede "Tavuk Doktoru" markasıyla kanatlı sağlığına odaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEHRA ONGAN - "Tavuk Doktoru" markasını tescilleten 58 yaşındaki veteriner Ayşegül Genç Özdemir, kanatlı sağlığı alanındaki yaklaşık 30 yıllık mesleki birikimini akademi ve girişimcilikle bir araya getirip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu işletmesinde danışmanlık ve klinik hizmeti sunuyor.


        Özdemir'in kanatlı hastalıklarına ilgisi, 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünü tanıtan televizyon programını izlemesiyle başladı.

        Bu alanda kariyer yapmaya karar veren Özdemir, söz konusu enstitüde staj yaparak tavuk aşıları, hastalıklar, bağışıklık mekanizmaları ve laboratuvar testleri konusunda ilk uygulamalı deneyimlerini edindi.

        Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Özdemir, akademik kariyerini de aynı üniversitede sürdürdü. Özdemir, doktorasını "Sağlıklı ve Hastalıklı Tavuklardaki Escherichia Colilerin Karşılaştırılması" başlıklı tez çalışmasıyla 1996 yılında tamamladı.

        Doktora sürecinin ardından özel sektöre yönelen Özdemir, farklı damızlık kuruluşlar ve firmalarda görev aldı. Bu dönemde bir firmanın Almanya'nın Cuxhaven kentindeki merkezine gönderilen Özdemir, üst düzey damızlık üretimi ve ileri laboratuvar testleri konusunda uluslararası eğitimler aldı.

        Özdemir, 30 yıla yaklaşan meslek hayatı boyunca tavuk hastalıkları başta olmak üzere farklı kanatlı türlerinde saha, laboratuvar ve danışmanlık alanlarında deneyim kazandı.

        Bir süre danışmanlık hizmeti verdikten sonra kendi işini kurmaya karar veren Özdemir, KOSGEB desteğiyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2018 senesinde danışmanlık ofisini hayata geçirdi.

        Bu süreçte "Tavuk Doktoru" markasını 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescilleten Özdemir, kanatlı hayvanlar üzerine verdiği klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve saha danışmanlığı temelli çalışmalar yürütüyor.

        - Kanatlılar için 12 gıda takviyesi geliştirdi

        Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunca düzenlenen 9. Ulusal Kümes ve Bahçe Hayvanları Gösterisi için Eskişehir'e gelen evli ve 1 çocuk annesi Veteriner Ayşegül Genç Özdemir, AA muhabirine, kanatlı sektöründe edindiği deneyimi özellikle hobi ve küçük ölçekli yetiştiricilere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

        "Tavuk Doktoru" markasıyla yola çıkarken sektörde farklı bir boşluğu doldurmak istediğini belirten Özdemir, "Veterinerliğin kanatlı sektöründe klinik ve danışmanlık olarak ayrı bir kulvar olduğunu göstermek istedim. Bu nedenle firmayı sadece bir klinik ya da laboratuvar olarak değil, bilgi ve deneyim paylaşımının merkezi olarak kurguladım." dedi.

        Özdemir, endüstriyel tavukçulukta hayvanların çoğu zaman üretim unsuru olarak görüldüğünü dile getirerek, "Kanatlıları sadece bir meta olarak değil, canlı olarak ele alan yetiştiricilerle çalışmak istedim. Hobi amaçlı yetiştiricilikte hayvan refahı çok daha ön planda. Bu da benim mesleki motivasyonumu artırıyor." diye konuştu.

        Danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, gıda takviyesi niteliğinde 12 farklı formülün üretimini yaptırdığını bildiren Özdemir, şöyle devam etti:

        "Bu ürünleri geliştirirken en önemli hedefim, merdiven altı ve kontrolsüz üretimlerin önüne geçmekti. Yanlış ürünler hayvanlara fayda yerine zarar veriyor. Bu nedenle doğru ürün seçiminin ancak doğru bilgiyle mümkün olduğunu düşünüyorum."

        Özdemir, ürünlerini kullanan yetiştiricilere eğitim şartı koyduğunu belirterek, "Ürün alan herkesle birebir eğitim yapıyorum. Bilgi olmadan uygulama yapılmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kanatlı sağlığının aynı zamanda halk sağlığını da yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Özdemir, zoonotik hastalıkların kontrolünde veterinerler ile insan sağlığı alanında çalışanların işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Özdemir, gelecekte eğitim ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik projeleri genişleterek sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Yılmaz, göreve başladı
        Eskişehir Valisi Yılmaz, göreve başladı
        Ayakkabısı olmadığı için terlikle dolaşan yaşlı kadına mahalle muhtarı yard...
        Ayakkabısı olmadığı için terlikle dolaşan yaşlı kadına mahalle muhtarı yard...
        Kaybolan 14 yaşındaki çocuktan iyi haber
        Kaybolan 14 yaşındaki çocuktan iyi haber
        Şirintepe Mahallesi'nde renkli görüntüler: Papağanlar parkı mesken tuttu
        Şirintepe Mahallesi'nde renkli görüntüler: Papağanlar parkı mesken tuttu
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın ilk mesajı Eskişehir'e hizmet oldu Eskişehir Vali...
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın ilk mesajı Eskişehir'e hizmet oldu Eskişehir Vali...
        Eskişehir'de 5 gündür polisten kaçan aracın alkollü sürücüsüne 75 bin TL ce...
        Eskişehir'de 5 gündür polisten kaçan aracın alkollü sürücüsüne 75 bin TL ce...