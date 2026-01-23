Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de husumetlisini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Doğruk'u sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de husumetlisini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Doğruk'u sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Aydın K. ile maktul Hasan Hüseyin Doğruk'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Aydın K, savunmasında, olaydan yaklaşık 1,5 ay önce maktulün kendisini darbettiğini öne sürdü.


        Olay günü maktulden korktuğunu ifade eden Aydın K, kendisini korumak amacıyla eline aldığı tahta parçasıyla bel ve kafa bölgesine 3-4 kere vurduğunu söyledi.

        Maktulü öldürme kastıyla hareket etmediğini savunan sanık, olaydan dolayı pişman olduğunu ve adalete güvendiğini belirtti.

        Maktulün eşi Hatice Doğruk ile oğlu İlker Doğruk ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Doğruk'un avukatı Kemal Kaan Bayar da sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, dosya kapsamındaki kamera kayıtları, olayın oluş şekli ve deliller dikkate alınarak Aydın K'nin kasten öldürme suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

        - Olay

        Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta 27 Eylül'de, Hasan Hüseyin Doğruk (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Aydın K. (47) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u darbetmişti.

        Kaçmaya çalışan Doğruk'u bir süre sonra yakalayan şüphelinin, elindeki sopayla vurmaya devam ettiği, ağır yaralanan Doğruk'un ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        İnönü'de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu
        İnönü'de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu
        Ara tatilde okulların bakımlarını yükümlüler yapıyor
        Ara tatilde okulların bakımlarını yükümlüler yapıyor
        Vali Yılmaz, Başkan Albayrak'a başsağlığı diledi
        Vali Yılmaz, Başkan Albayrak'a başsağlığı diledi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'ın kayınpederi vefat etti
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'ın kayınpederi vefat etti
        Eski sevgilisini boğazını keserek öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmı...
        Eski sevgilisini boğazını keserek öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmı...
        Milletvekili Hatipoğlu: "Millî bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor"
        Milletvekili Hatipoğlu: "Millî bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor"