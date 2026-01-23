Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'ın kayınpederi vefat etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'ın kayınpederi vefat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.

        Öztürk için Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami'nde tören düzenlendi.


        Cenaze törenine, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AK Parti İl Başkanı Albayrak, AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve diğer ilgililer katıldı.


        Albayrak'a, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da başsağlığı diledi.


        Öztürk'ün cenazesi kılınan namazının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığa defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Eski sevgilisini boğazını keserek öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmı...
        Eski sevgilisini boğazını keserek öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmı...
        Milletvekili Hatipoğlu: "Millî bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor"
        Milletvekili Hatipoğlu: "Millî bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor"
        Vali Yılmaz, Video Konferans Sistemi üzerinden düzenlenen toplantıya katıld...
        Vali Yılmaz, Video Konferans Sistemi üzerinden düzenlenen toplantıya katıld...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Dijital öfke ekonomisinin yansıması: "Rage Bait/Öfke Yemi"
        Dijital öfke ekonomisinin yansıması: "Rage Bait/Öfke Yemi"
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'i kabul etti
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'i kabul etti