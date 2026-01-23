Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:26
        Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S. (37) ile taraf avukatları katıldı.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S. (37) ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının, esasa ilişkin mütalaasında, sanık ile maktulün daha önce ilişki yaşadığı, olaydan önce ayrıldıkları, sanığın ısrarla maktulle görüşmek istediği ancak maktulün bunu kabul etmediği belirtildi.

        Mütalaada, olay günü sanığın yanında getirdiği bıçakla, aralarında çıkan tartışma sırasında maktulü karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

        Sanığın olay sonrası kıyafetlerini evde değiştirdiği, suç aleti bıçağı ise olay yerinden ayrıldıktan sonra çöp konteynerine attığı ifade edilen mütalaada, sanığın eylemi tasarlayarak ve kadına karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

        Sanık A.S. savunmasında, pişman olduğunu dile getirerek, "Vicdan azabı çekiyorum, olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı, bu sonuç ortaya çıktı." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada sanığa "iyi hal indirimi" uygulamadı.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta, yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile eski erkek arkadaşı A.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S.K. boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, savcılık incelemesinin ardından S.S.K'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi Sakarya'da yakalamış, Eskişehir'e getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

