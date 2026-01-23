Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'i kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:49
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'i kabul etti
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i kabul etti.


        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Rektör Adıgüzel, "çiçek yerine bağış" çağrısına karşılık olarak Anadolu Üniversitesi Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla Vali Yılmaz adına öğrencilerin burs ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla bağışta bulundu.


        Adıgüzel, ayrıca, "her öğrenci bir fidan" anlayışıyla hayata geçirilen Yunus Emre Ormanı Projesi kapsamında Vali Yılmaz adına dikilen fidana ait sertifikayı verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Valisi Yılmaz, yapılan bağış ve gösterilen duyarlılık dolayısıyla Adıgüzel'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

