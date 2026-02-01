Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 09:46 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Berat Kandili mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayının müjdecisi, kurtuluş ve arınma gecesi Berat Kandili'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Beratın hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmayı, günahlardan arınmayı ve Allah'ın affına mazhar olmayı müjdelediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu müstesna gece, vicdan muhasebesi yaparak dargınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakıp gönül dünyamızı temizlemek, kardeşlik ve dayanışma bağlarımızı güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır. Hoşgörünün ve sevginin şehri Eskişehir'de, bu gecenin manevi iklimini en güzel şekilde idrak ederken ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açalım. Başta ülkemizin ve milletimizin birliği olmak üzere, tüm insanlığın barış ve huzuru için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Eskişehirlilerin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
        Eskişehir'de 7 aracı camlarını kırarak soyan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de 7 aracı camlarını kırarak soyan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
        Eskişehir'de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
        Eskişehir'de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapmıştı, polis şüpheliyi yakala...
        Eskişehir'de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapmıştı, polis şüpheliyi yakala...
        Emekli hemşire, 8 yıldır su altında resim yapıyor
        Emekli hemşire, 8 yıldır su altında resim yapıyor
        Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
        Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi