Eskişehir Valisi Yılmaz'dan esnaf ziyareti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezen Yılmaz, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.





Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, iş yeri sahiplerine "hayırlı işler" temennisinde bulundu.





Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, Berat Kandili'ni tebrik ederek, kandilin hayırlara vesile olmasını diledi.









