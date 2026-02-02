Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan esnaf ziyareti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan esnaf ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezen Yılmaz, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.


        Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, iş yeri sahiplerine "hayırlı işler" temennisinde bulundu.


        Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, Berat Kandili'ni tebrik ederek, kandilin hayırlara vesile olmasını diledi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı

        Benzer Haberler

        Mihalıççık'ta ilk ders 'Bayrak Sevgisi' oldu
        Mihalıççık'ta ilk ders 'Bayrak Sevgisi' oldu
        50 yıllık kültürel birikim kitaba dönüştü
        50 yıllık kültürel birikim kitaba dönüştü
        Motosikletinin önünü kaldırarak seyreden sürücü trafiği tehlikeye attı
        Motosikletinin önünü kaldırarak seyreden sürücü trafiği tehlikeye attı
        Balkan Milli Takım Seçmesi'nde Eskişehirli sporculardan başarı
        Balkan Milli Takım Seçmesi'nde Eskişehirli sporculardan başarı
        Eskişehirli sporcudan Türkiye şampiyonluğu
        Eskişehirli sporcudan Türkiye şampiyonluğu
        Eskişehir'de yağış bekleniyor
        Eskişehir'de yağış bekleniyor