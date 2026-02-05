Eskişehir'de yargı mensuplarından tiyatro gösterisi

Eskişehir Adalet Teşkilatı mensuplarından oluşan tiyatro kulübü, "Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Evine" oyununu sahneledi.





Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yargı teşkilatı çalışanlarının sosyal ve sanatsal yönlerini geliştirmek amacıyla kurulan Eskişehir Adliyesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen oyun, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda izleyiciyle buluştu.



Tek perdeden oluşan oyunda, trafik kurallarının önemi ile bu kuralların sosyal yaşama etkilerine ilişkin mesajlar verildi. Oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı.



Gösterimin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, oyunun yönetmeni Pınar Ege'ye çiçek takdim ederek, emekleri dolayısıyla oyunculara teşekkür etti.



Oyuncuların, adliye çalışanlarından oluştuğunu ve dört yıldır mesai saatleri dışında yaptıkları provalarla çeşitli oyunları sahnelediklerini belirten Karakülah, "Arkadaşlarımızı gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla tebrik ediyorum. Yoğun iş temposu içinde sahnelenen bu oyun, personelimize de nefes aldırdı." ifadelerini kullandı.



Programa, Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları ve çok sayıda izleyici katıldı.

