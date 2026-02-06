Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Eskişehir'deki mezarları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:36
        Eskişehir Valisi Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Eskişehir'deki mezarları ziyaret etti.

        Vali Yılmaz, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerine ziyarette bulundu.


        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin çok ağır ve unutulmaz bir acı olduğunu kaydetti.


        O günü yeniden yaşar gibi hissettiğini anlatan Yılmaz, "Deprem sırasında Osmaniye'de görev yapıyordum. Yaşanan felaket asırların en büyük depremlerinden biriydi. Asri Mezarlık'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 20 vatandaşın kabirleri bulunuyor. Diğer ilçelerle birlikte toplam 29 deprem şehidi için dua ettik. Bu acı Türkiye'nin yüreğini yaktı."


        Vali Yılmaz, devlet ve milletin büyük bir dayanışma içinde bu felaketin üstesinden geldiğini belirterek, kaybedilen canların asla geri gelmeyeceğini ancak dualarla yaşatılacağını ifade etti.


        Depremde yakınlarını kaybeden Seydi Çelik de depremde 2 çocuğunu, damadını ve 9 aylık torununu kaybettiğini söyledi.

        Valisi Yılmaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Bu, Allah'ın takdiri. Bizlere denk geldi. Depremde sağ kurtulanlar oldu. Normal hayatına devam edenler de var. Aynı şekilde evlatlarım da Kahramanmaraş'ta yakalandı, vefat ettiler." dedi.

        Çelik, depremden sağ kurtulan eşine 15 saatlik çalışmayla ulaşabildiklerini belirtti.

