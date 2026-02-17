Canlı
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 17.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:20
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Emek Mahallesi Dicle Nehri Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö. (17), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        Yaralanan Ş.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. (20), B.G. (17) ve F.K. (17), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

