        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletinin plakasını bezle kapatarak seyir halinde bulunan K.Ö'yü durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda Sakarya-2 Caddesi üzerinde yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen K.Ö'nün, 26 ANG 983 plakalı motosikletinin plakasını bezle kapattığı tespit edildi.

        Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak" ve "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplamda 436 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

