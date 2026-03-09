Eskişehir Valisi Yılmaz, kadın fabrika işçilerini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte kadın istihdamının ağırlıklı olduğu 2 fabrikanın çalışanlarıyla bir araya geldi.



Vali Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya ve kombi sektörlerinde yer alan firmalara kablo gruplama yapan bir fabrikaya ziyarette bulundu.



Fabrikanın yöneticileri tarafından karşılanan Yılmaz, 120 çalışanın tamamına yakını kadın işçi olan fabrikayı gezdi.



Üretim ve istihdama ilişkin yetkililerden bilgi alan Yılmaz, fabrikanın üretim alanını inceledi.



Vali Yılmaz, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.



Kadın işçilerle sohbet eden Yılmaz, onlara çiçek takdim etti.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında var olduğunu ve değer kattığını söyledi.



Kadınların işlerini en iyi şekilde yaptığını belirten Yılmaz, "Sizler geleceğimize, toplumumuza yön veren insanlarsınız. Allah sizlerden razı olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugün de iyi ki buraya geldim, sizleri ziyaret ettim. Ramazanınız hayırlı olsun. Şimdiden ramazan bayramınızı da kutluyorum. Allah birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde inşallah ramazan bayramına bizleri kavuştursun." diye konuştu.



Kadın işçiler de Yılmaz'ın kendilerine ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Yılmaz daha sonra veri iletişimi ve telekomünikasyon ağlarında kullanılan fiber optik altyapı ekipmanlarının üretimini yapan fabrikaya da ziyarette bulundu.

