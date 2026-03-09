Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, kadın fabrika işçilerini ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte kadın istihdamının ağırlıklı olduğu 2 fabrikanın çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz, kadın fabrika işçilerini ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte kadın istihdamının ağırlıklı olduğu 2 fabrikanın çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Vali Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya ve kombi sektörlerinde yer alan firmalara kablo gruplama yapan bir fabrikaya ziyarette bulundu.

        Fabrikanın yöneticileri tarafından karşılanan Yılmaz, 120 çalışanın tamamına yakını kadın işçi olan fabrikayı gezdi.

        Üretim ve istihdama ilişkin yetkililerden bilgi alan Yılmaz, fabrikanın üretim alanını inceledi.

        Vali Yılmaz, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

        Kadın işçilerle sohbet eden Yılmaz, onlara çiçek takdim etti.

        Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında var olduğunu ve değer kattığını söyledi.

        Kadınların işlerini en iyi şekilde yaptığını belirten Yılmaz, "Sizler geleceğimize, toplumumuza yön veren insanlarsınız. Allah sizlerden razı olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugün de iyi ki buraya geldim, sizleri ziyaret ettim. Ramazanınız hayırlı olsun. Şimdiden ramazan bayramınızı da kutluyorum. Allah birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde inşallah ramazan bayramına bizleri kavuştursun." diye konuştu.

        Kadın işçiler de Yılmaz'ın kendilerine ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Yılmaz daha sonra veri iletişimi ve telekomünikasyon ağlarında kullanılan fiber optik altyapı ekipmanlarının üretimini yapan fabrikaya da ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandıran tefeci jandarmadan kaçamadı
        Mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandıran tefeci jandarmadan kaçamadı
        Yurt öğrencileri için keman kursu başladı
        Yurt öğrencileri için keman kursu başladı
        Eskişehir'de camii-gençlik buluşması
        Eskişehir'de camii-gençlik buluşması
        Uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi
        Uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi
        Eskişehir'de öğrenciler camii temizliği gerçekleştirdi
        Eskişehir'de öğrenciler camii temizliği gerçekleştirdi
        Vali Yılmaz: "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi...
        Vali Yılmaz: "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi...