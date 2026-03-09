Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Emek Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta önceki gün tartışma sonucu çıkan kavgada Ö.Ç'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra yakalanan K.D.G'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Yaralı Ö.Ç'nin ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

