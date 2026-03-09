Eskişehir'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Emek Mahallesi Nihat Sami Banarlı Sokak'ta önceki gün tartışma sonucu çıkan kavgada Ö.Ç'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra yakalanan K.D.G'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Yaralı Ö.Ç'nin ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

