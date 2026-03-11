Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kızın cesedi toprağa gömülü halde bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kızın cesedi toprağa gömülü halde bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu.

        Evinden 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

        Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

        Zehra Üzüm'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de sağlık çalışanları fidanları toprakla buluşturdu
        Eskişehir'de sağlık çalışanları fidanları toprakla buluşturdu
        ESOGÜ'de Kadın Girişimciler Zirvesi düzenlendi
        ESOGÜ'de Kadın Girişimciler Zirvesi düzenlendi
        Kızının cesedi hobi bahçesinde bulunan baba kendini asarak intihar etmiş
        Kızının cesedi hobi bahçesinde bulunan baba kendini asarak intihar etmiş
        Eskişehir'deki 2 antrenöre Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan görev
        Eskişehir'deki 2 antrenöre Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan görev
        Eskişehir'deki kayıp kızı babası öldürüp bahçesine gömmüş Kayıp 13 yaşındak...
        Eskişehir'deki kayıp kızı babası öldürüp bahçesine gömmüş Kayıp 13 yaşındak...
        Türkiye'ye kıyasla Eskişehir'de daha fazla yaşı nüfusu var
        Türkiye'ye kıyasla Eskişehir'de daha fazla yaşı nüfusu var