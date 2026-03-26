Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Yılmaz, mesajında, tiyatronun insanı insana, insanla ve insanca anlatan kadim bir sanat dalı olduğunu belirtti.





Tiyatronun, tarih boyunca toplumların ortak duygularını sahnede buluşturduğunu ifade eden Yılmaz, bu yönüyle medeniyetin en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu kaydetti.





Eskişehir'in kültür ve sanatın iç içe geçtiği bir şehir olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kentte sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkıldığını vurguladı.





Şehirde tiyatro kültürünün canlılığını korumasının gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, sahnelerin yalnızca oyun alanı değil, aynı zamanda hoşgörü ve empatiyi öğreten birer okul niteliği taşıdığını ifade etti.



Yılmaz, mesajında sanat emekçilerine de yer vererek, "Sahne arkasından alkış sesine kadar bu emeğe gönül veren tüm sanatçılarımızın, teknik ekiplerin ve tiyatrosever hemşehrilerimin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm sanat emekçilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



