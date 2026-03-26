Eskişehir'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.



Yunus Emre Caddesi'nde, B.M. idaresindeki 26 UD 794 plakalı hafif ticari araç ile Y.B'nin kullandığı 14 BS 967 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Y.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.C. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

