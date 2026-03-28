        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Giriş: 28.03.2026 - 13:50 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Belçika'dan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine getirileceği öğrenilen uyuşturucu maddelerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler tarafından Eskişehir'in Çifteler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1400 sentetik uyuşturucu ecza hap, 141,6 gram plaka esrar, 20,8 gram sentetik uyuşturucu madde, 109 paket kaçak sigara, 11 bin 350 lira ve 4 bin 325 avro ele geçirildi.

        Yakalanan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

        Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Hamilelik izni artıyor
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı
        Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen öğrenci ağır yaralandı Tedavi altına alına...
        Belçika'dan gelen uyuşturucuyu Afyonkarahisar'a götüren zehir tacirleri Esk...
        Eskişehir'de geniş çaplı asayiş uygulaması Binlerce şahsın kimlik bilgileri...
        Eskişehir'de asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi sorgulandı
        İmam Hatip öğrencileri haçlıklarını Gazze'ye bağışladı
