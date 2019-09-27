Kadın kooperatifleri güçlendiriliyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Desteği'’ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Odası, KOSGEB temsilcileri, kadın kooperatifleri, kadın dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyeleri ile kadın derneklerinin temsilcileri katıldı. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Yücel Tuncer tarafından, Bakanlık tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başta büyük ve küçükbaş hayvancılık tesisleri ve seralar olmak üzere bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, kırsal turizm ve el sanatları yatırımı konularında bilgiler verildi.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında çalışmalar başlatıldığını kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, söz konusu protokol kapsamında faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. İl Müdürü Sever; ülkede çalışan her üç kadından birinin tarım sektöründe olduğunu vurgulayarak, İl Müdürlüğü olarak Bakanlığın vereceği yüzde 50 hibe destekleriyle üretimin her aşamasında kadınların yanında olduklarını belirtti.

ESKİŞEHİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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