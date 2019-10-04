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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Eskişehir’de

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılış için Eskişehir'e geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Eskişehir’de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılış için Eskişehir’e geldi.
Saat 09.30 itibariyle kente giriş yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan eşliğinde şeref defterini imzalayan Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Selçuk, valilikteki programı sonrası açılışını yapmak üzere Gülay Kanatlı Ortaokuluna geçecek.

ESKİŞEHİR

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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