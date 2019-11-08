'Bölüme Hoş Geldin' etkinliği TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk: "Dışa bağımlılığı mühendisler kurtarır" "Genç işsiz oranı yüzde 28 civarında iken mühendis işsizlik oranı yüzde 45 civarında"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Bölüme Hoş Geldin etkinliği bu kez Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler için gerçekleştirildi.

Osmangazi Üniversitesi Suat Mirza Konferans Salonu’nda yapılan törende konuşan Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Katile Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nimetullah Burnak, geleceğin mesleği arasında olduğunu belirterek, “Mesleğiniz gelecekte popüler olan talep edilen bir meslek olacak. Özümseyerek, benimseyerek çalışırsanız gelecekte herhangi diğer mesleklerden önce olacağınızı düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Burnak, öğrencilerin biran önce mesleğinin ve bölümünün ne olduğunu, neler yapması gerektiğini konuları biran önce öğrenmelerini istedi.

Daha sonra kürsüye gelen ve öğrencilere seslenen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, çok güzel bir okulda çok güzel bir alanı tercih ettiklerini vurguladı. Ülkenin mühendislere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tomsuk, “Ülkenin yetişen, genç ve dinamik mühendisleri ihtiyacı var. Üreten bir mesleğimiz var. Ülkemizde üretme sıkıntılarımız var, dışa bağımlıyız maalesef dış ülkelere bağımlı kalmaktan kurtaracak olan insanlarda mühendislerdir. Mühendislik dalları ülkenin gelişmesinde en önemli dallardan biridir. Siz de böyle güzel dallardan birisine geldiniz” dedi.

95’de mezun olduğunu vurgulayan MMO Şube Başkanı Tomsuk, “Biliyorum lisede çok çalıştınız, üniversite sınavına girdiniz ama bilin ki onlar daha işin başlangıcıydı. Ama daha yolun başlangıcındasınız. Gerçekten çok çalışmak zorundasınız. Bölgemizde her yıl 500 civarında öğrencilerimiz mezun oluyor. Ancak Türkiye verilerinde gençlik işsizlik oranı yüzde 28 civarında mühendislik işsizlik oranı yüzde 45 civarında böyle bir sıkıntımız var. Onun için kendinizi çok geliştirmeniz gerekiyor. Derslerinize çok çalışacak ve gireceksiniz, hocalarınıza sorular yöneltin zorlayın. Kimse sizin arkanızı toplamaz. Bu dönemden itibaren çalışmanız gerekiyor, eksiğinizi tamamlamanız gerekiyor. Yabancı dil sorununuz çözümlemeniz gerekir. İkinci, üçüncü dili öğrenmeye çalışın. İşe girerken önce dili sorarlar sonra teknik konusu gündeme gelir” diye konuştu.

Daha sonra oda yönetim kurulu sekreteri ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Neşet Aykanat, Eskişehir Şubesi’nin çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleşti. Daha sonra Başkan Tomsuk, öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Etkinlik sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu.

ESKİŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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