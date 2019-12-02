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(özel) Fotoğraf çekinmekten çaylara yetişemiyor Çaycı Zeki Aşıcı, Cüneyt Arkın'a benzerliği ile ...

İHA

Eskişehir'de kıraathane işletmeciliği yapan 59 yaşındaki Zeki Aşıcı, ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'a benzerliği ile görenleri şaşkına çeviriyor.

(özel) Fotoğraf çekinmekten çaylara yetişemiyor Çaycı Zeki Aşıcı, Cüneyt Arkın'a benzerliği ile görenleri şaşkına çeviriyor 59 yaşındaki Zeki Aşıcı; “Kendim de Cüneyt Arkın’a benzediğime inanmaya başladım” Mahalleli Gökhan Söğütoğlu; “Zeki ağabeyi görünce sanki Cüneyt Arkın’ı görmüş oluyoruz” “Millet fotoğraf çektirecek diye biz çay sırası bekliyoruz”

Eskişehir’de kıraathane işletmeciliği yapan 59 yaşındaki Zeki Aşıcı, ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’a benzerliği ile görenleri şaşkına çeviriyor.
Memleketi İstanbul’dan Eskişehir’e taşınarak kıraathane işletmeciliği yapmaya başlayan Zeki Aşıcı, ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’a benzerliği ile mahallelinin ilgi odağı haline geldi. Gün boyu demlediği çayların yanında 82 yaşındaki duayen isme benzerliği ile kıraathanesi ziyaretçi akınına uğrayan Aşıcı, zaman zaman fotoğraf çekinmekten çaylara yetişemiyor. Çocuklukları Cüneyt Arkın filmleri ile geçen mahalleli, şimdi aynı hisleri Zeki ağabeylerini görünce yaşadığını ifade ederken, 59 yaşındaki Aşıcı ise tek isteğinin Cüneyt Arkın’ı kıraathanesinde ağırlamak olduğunu belirtiyor.
“Kendim de Cüneyt Arkın’a benzediğime inanmaya başladım”
Dışarıda kendisini görenlerin “Aa bak, Cüneyt Arkın geliyor” dediğini ifade eden Zeki Aşıcı, bu benzerliğin kendisini de mutlu ettiğini söyledi. Cüneyt Arkın ile tanışmak istediğini de sözlerine ekleyen Aşıcı, “Evden çıktığım zaman dışarıda görenler, ‘Aa! Bak Cüneyt geliyor’ diyorlar. Arabaya biniyorum, aynı şekilde. Yani çok benzetiyorlar. Cüneyt beyin filmlerini ben çocukluğumdan beri seyrediyorum. Ona sevgim büyük. İnsanların bu şekilde benzetmesinden dolayı kendim de Cüneyt Arkın’a benzediğime inanmaya başladım. Çok da mutlu oluyorum. İnsanların böyle tepkili söyleyişinden çok mutlu oluyorum. Cüneyt Arkın ile tanışmak çok isterim. Mekanım var; Dostlar Kıraathanesi, buyursun, gelsin, çayımı içisin, ona okkalı bir kahve yapayım. Benim kahvem çok güzeldir” şeklinde konuştu.

“Millet fotoğraf çektirecek diye biz çay sırası bekliyoruz”
Mahallelilerden Gökhan Söğütoğlu, Zeki Aşıcı’yı görünce çocukluk kahramanları Cüneyt Arkın’ı görmüş gibi olduklarını ifade etti. Mahallede herkesin kıraathaneye giderken “Cüneyt Arkın’ın kahvesine gidelim” dediğini belirten Söğütoğlu, zaman zaman fotoğraf çekinmesinden çay sırası beklediklerini de sözlerine ekleyerek, “Yıllardır bu mahalledeyim. Kahvemizi Zeki ağabey yeni devir aldı. Devir aldığı zaman birden şaşırdık. Kendisi Cüneyt Arkın’a çok benziyor. Zaten mahallede çoğu kişi kendisini Zeki olarak bilmez, herkes Cüneyt Arkın olarak bilir. Hadi diyoruz; Cüneyt Arkın’ın kahvesine gidelim. Buraya geliyoruz. Burada buluşuyoruz. Kendisine de yoğun bir ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Millet fotoğraf çektirecek diye biz çay sırası bekliyoruz. Çocukluğumuz zaten Cüneyt Arkın’ın filmleriyle geçti. Cüneyt Arkın’ın hayranlarız hepimiz. Zeki ağabey’i görünce sanki Cüneyt Arkın’ı görmüş oluyoruz. Seviniyoruz böyle. Bineli hasretimizi dindirmiş oluyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR

02 Aralık 2019 Pazartesi

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