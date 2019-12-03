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FETÖ yeni algı operasyonunu ‘Şükran Günü’ üzerinden yapıyor Rektör Çomaklı FETÖ’nün Hristiyan ...

İHA

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Hristiyanların kutladıkları Şükran Günü paylaşımlarını inceledi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, basın açıklaması yaparak FETÖ'nün yeni algı operasyonu hakkında bilgi verdi.

FETÖ yeni algı operasyonunu ‘Şükran Günü’ üzerinden yapıyor Rektör Çomaklı FETÖ’nün Hristiyan âleminde nasıl yer edinmeye çalıştığını anlattı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Fetullahçı Terör Örgütünü, İslam dünyasında kaybetmiş olduğu zemini Hristiyan dünyasında kazanmak üzere bir takım faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettik” “Yapmış olduğumuz çalışmalar Hristiyan dünyasına da bir uyarı niteliğindedir” “FETÖ kendi üyelerine ve bazı kiliseler üzerinden Hristiyan alemine yayılma istekleri ortaya çıkmıştır” “2014’ten sonra Şükran Günü ve Hristiyan adetlerine karşı büyük sempati ve bunlara karşı büyük bir saygı, sevgi gösterisi yapmaktalar” “Eskişehir’de güvenli sosyal medya kullanımına ilişkin lise öğrencilerine üniversiteye girmeden bu eğitimi vereceğiz”

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Hristiyanların kutladıkları Şükran Günü paylaşımlarını inceledi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, basın açıklaması yaparak FETÖ’nün yeni algı operasyonu hakkında bilgi verdi.
Anadolu Üniversitesi SODİGEM, FETÖ mensupları tarafından “#thanksgiving” hashtagi kullanılarak atılan tweetleri inceledi. Sosyal medyada gündem ve algı oluşturmaya çalışan bu hesaplar, incelenerek SODİGEM tarafından oluşturulan algoritma yardımıyla sosyal ağ analizi yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, sosyal ağ şeması çıkarılarak tüm veriler raporlandı.

“FETÖ, İslam dünyasında kaybetmiş olduğu zemini Hristiyan dünyasında kazanmak üzere bir takım faaliyetlerde bulunuyor”
Hazırlanan raporlarda FETÖ’nün, Hristiyanların kutladığı ‘Şükran Günü’ kullanarak nasıl sempati kazanmaya çalıştı anlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Bildiğiniz gibi Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde millete ve bu milletin devletine nihayeti itibariyle çılgınca saldıran Fetullahçı Terör Örgütü var. Bu Fetullahçı Terör Örgütü şuanda ülkemiz aleyhine birçok faaliyet yapmaktadır. Yapmış olduğu faaliyetler ülke aleyhine, milli politikalara, Türk kimliğine, İslam kimliğine saldırı şeklinde olup, kendi kimliği sahip olduğu bu istihbarı ve terör örgütü niteliğini başka bir milletlere başka dini yaşantılara zerk etmek ve onları zehirlemek ve Türkiye’de bulamadığı, kaybettiği ortamı başka ortamlarda sağlamaya çalışmak. Biz yapmış olduğumuz sosyal medya taramalarında bu Fetullahçı Terör Örgütünü, İslam dünyasında kaybetmiş olduğu zemini Hristiyan dünyasında kazanmak üzere bir takım faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, İslam dünyasında kaybettiği manevi güç ve Türk toplumunda özellikle Anadolu topraklarında kaybetmiş olduğu İslami unsurları kullanarak bazı değerleri, özellikle aleyhe kullanmak ve kendi istediği gibi değerlendirme kabiliyetini kaybetmesi Hristiyan dünyasına yönelmesine sebebiyet vermiştir” ifadelerini kullandı.

“Yapmış olduğumuz çalışmalar Hristiyan dünyasına da bir uyarı niteliğindedir”
Rektör Çomaklı, FETÖ’nün şuanda Hristiyan dünyasını hedef seçtiğini belirterek, “Aslında bu yapmış olduğumuz çalışmalar Hristiyan dünyasına da bir uyarı niteliğindedir. Çünkü bunlar şuan Hristiyanları özellikle kendilerine hedef seçmişler. İslam dünyasını nasıl 40 sene önce kendi çemberlerine alarak, kendi değerleri üzerinden bir takım hususları yozlaştırarak ve İslam dünyasına zarar vererek hareket etmişlerse, şuan da aynısını Hristiyan dünyasında yapmak için harekete geçtiler. Yapmış olduğumuz çalışmada, özellikle kasım ayı sonu itibariyle bu örgütün yoğun bir şekilde bu örgütün yoğun bir şekilde bulunduğu Amerika’daki Şükran Günü etkinliklerine nasıl dâhil olduğunu görüyoruz. Şükran günü bilindiği üzere, özellikle Amerika’da Kasım ayı sonu itibariyle başlayan Aralık ayının başında biten bir etkinlik. İslam dünyasında yer edemeyen bu örgüt, Hristiyanların Şükran Gününde, özellikle eleman kazanabilmek ve bu dünyaya girebilmek, Hristiyan âleminde de gelecek 2030 seneyi planlamak için bir takım adımlar atmak için özellikle bu günü seçmiş bulunmaktalar” şeklinde konuştu.

“FETÖ kendi üyelerine ve bazı kiliseler üzerinden Hristiyan alemine yayılma istekleri ortaya çıkmıştır”
Ayrıca Rektör Çomaklı, FETÖ’nün bazı kiliseler üzerinden sosyal medya paylaşımları yaparak yayılmaya çalıştığını kaydederek, “Yapmış olduğumuz çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının yurt dışında Şükran Gününe dair paylaşımlarındaki sosyal medyada bilim kurulumuzla beraber yapmış olduğumuz araştırma ve analizlerde, Şükran Gününü bir eleman kazanma, kendi hareketlerini, terör örgütü faaliyetlerini güzel gösterme çabası ve özellikle bu faaliyetlerin Hristiyan âleminde kabul göreceği umuduyla bazı hesaplardan paylaşımlar yaparak tüm kendi üyelerine ve bazı kiliseler üzerinden de Hristiyan alemine yayılma istekleri ortaya çıkmıştır” diye belirtti.

“Şükran Günü ve Hristiyan adetlerine karşı büyük sempati ve bunlara karşı büyük bir saygı, sevgi gösterisi yapmaktalar”
Son olarak Rektör Çomaklı, FETÖ’nün 1725 Aralık döneminden sonra Hristiyan adetlerine karşı büyük sempati ve saygı gösterdiğinin altını çizerek, “Bunlar, 2013’teki 1725 Aralık sürecinden sonra Türkiye topraklarındaki toplumsal desteği kaybettiklerini anladıktan sonra 2014 yılından itibaren sistematik olarak Hristiyan âlemine dönük bir gönül kazanma ve o alemde bir yer edinme çabası içerisine giriyorlar. Yani burada İslam dünyasına mensup olan bir kişi olarak, Hıristiyan inancına sahip kişilerin de buna dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. 2014’ten sonra Şükran Günü ve Hristiyan adetlerine karşı büyük sempati ve bunlara karşı büyük bir saygı, sevgi gösterisi yapmaktalar” diye kaydetti.

“Eskişehir’de güvenli sosyal medya kullanımına ilişkin lise öğrencilerine üniversiteye girmeden bu eğitimi vereceğiz”
Öte yandan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, SODİGEM ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği, lise düzeyindeki öğrencilere yönelik sosyal medya eğitimi de verileceğinden bahsederek, “SODİGEM’in ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak düzenleyeceği, Türkiye’de bir ilk olacak bir faaliyet. Bilindiği üzere, aileler çocukların ellerinden telefonları almakla ve kısıtlamakla baş edemiyorlar. SODİGEM de yapmış olduğu çalışmalarla sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarını, sosyal medyadan uzaklaşma yollarını, sosyal medyanın faydalarından nasıl yararlanılabileceğini ve zararlarının nasıl faydalı hale getirilebileceğini araştırdı. Ve neticede, çok iyi bir bilgi birikimi elde edildi. Bunlar yazılı olarak kitapçıklara, broşürlere döküldü. Dijital zararlı oyunlar, bu oyunların pozisyonları, hangileri zararlı hangileri değil bunları ortaya çıkardı. Aslında bu global bir çalışma ama uygulama ilk olarak Eskişehir’den başlayacak. Uygulamamız aslında Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik Eğitimi diye geçiyor. Türkiye’de bir ilk, çünkü il ve ilçelerdeki lise düzeyinde tüm öğrencileri 2019’un Aralık ayından 2020 Mayıs ayının sonuna kadar eğiteceğiz. Eskişehir bu konuda her şekilde şanslı. Özellikle liseli gençlere, sosyal medya bağımlılıklarını, sosyal medya kullanımlarını ve dijital güvenliklerini burada bilimsel olarak burada anlatacağız. Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ile başlayacağız, Toki Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi ile bitireceğiz. 30 lisede, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 12 ilçenin tümünde 18 Anadolu Lisesi’nde ve ilçelerin tamamında bu eğitimleri vereceğiz. Yani, Eskişehir’de güvenli sosyal medya kullanımına ilişkin lise öğrencilerinin üniversiteye girmeden, özellikle ailelerinin sorunlarını çözmekte zorlandığı çocuklara bu eğitimi vereceğiz. Sosyal medyayı nasıl kullanacakları, nelerle karşılaşabilecekleri, cinsel istismardan nasıl korunabilecekleri, hangi oyunların oynanıp oynanmaması gerektiği ile ilgili, bu eğitimler çerçevesinde bilgi aktaracağız ve paylaşımlarda bulunacağız” dedi.

ESKİŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

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