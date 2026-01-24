Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        İnönü ilçesindeki marketlere zabıta denetimi

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Giriş: 24.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:41
        İnönü ilçesindeki marketlere zabıta denetimi
        Eskişehir'in İnönü ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik denetim yapıldı.


        İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa ile raf fiyatı uyumsuzlukları, üretim ve tüketim tarihi bulunmaya ürünler ile etiket eksikliklerinin tespit edildiği bildirildi.

        Denetimler kapsamında zincir marketlerin rafları ve depolarının incelendiği belirtilen açıklamada, kurallara aykırı şekilde satışa sunulan ürünlerin tutanak altına alındığı kaydedildi.

        Yapılan işlemlerin ardından ilgili mevzuat doğrultusunda zincir marketlere 3 gün süreyle faaliyetten men cezası uygulanarak iş yerlerinin mühürlendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

