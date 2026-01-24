Habertürk
Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetiminde 450 kişi ile 215 araç sorgulandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde çok sayıda araç ve kişi kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:04
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetiminde 450 kişi ile 215 araç sorgulandı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde çok sayıda araç ve kişi kontrol edildi.

        İlçeye bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 40 ekip ve 96 personelin görev aldığı geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 450 kişi ve 215 araç sorgulanırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Kontrollerde 8 araca toplam 77 bin 500 lira para cezası uygulandı.

