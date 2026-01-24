Eskişehir'de asayiş ve trafik denetiminde 450 kişi ile 215 araç sorgulandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde çok sayıda araç ve kişi kontrol edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde çok sayıda araç ve kişi kontrol edildi.
İlçeye bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 40 ekip ve 96 personelin görev aldığı geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 450 kişi ve 215 araç sorgulanırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kontrollerde 8 araca toplam 77 bin 500 lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.